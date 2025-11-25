Milano 16:37
42.710 +0,97%
Nasdaq 16:37
24.730 -0,58%
Dow Jones 16:37
46.709 +0,56%
Londra 16:37
9.598 +0,66%
Francoforte 16:37
23.436 +0,85%

Natural Gas (Amsterdam) a 29,18 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 29,18 euro/MWH alle 15:40.
