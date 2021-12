Londra chiude in negativo l'ultima seduta. Scambi minimi in Europa

Almawave

(Teleborsa) - Il FTSE 100 ha chiuso in ribasso dello 0,31% l'ultima seduta dell'anno, nella quale era previsto che il London Stock Exchange terminasse le contrattazioni alle 12.30. A metà giornata, caratterizzata daa causa della chiusura di numerosi listini e le contrattazioni più corte in altre. Oggi sono infatti chiuse le borse di Milano, Madrid e Francoforte, mentre chiudono in anticipo le piazze di Londra e Parigi (alle 14:05). Gli Eurolistini sono leggermente sotto alla parità nella seduta odierna, l'ultima di un anno caratterizzato da poderosi rialzi per la maggior parte delle borse globali. Il FTSE MIB ha terminato ieri il suo 2021 segnando un +23% dal 1° gennaio 2021, mentre il FTSE ITALIA ALL SHARE che ha registrato un +23,7%.Ilha terminato la seduta a 7.380 punti, in ribasso dello 0,31%, dopo essere salito di oltre il 14% da inizio 2021. Ilmostra un -0,39%, mentre da inizio anno segna un +29%. Tra le altre borse aperte, l'di Amsterdam segna un -0,27% (+28% da inizio anno), ildi Bruxelles registra un -0,18% (il listino è salito del 19% da inizio 2021) e ilmostra un -0,25%. Ildi Istanbul è in positivo dello 0,41% nell'ultima seduta dell'anno.Sul fronte degliha sottoscritto un accordo vincolante perdel 100% di The Data Appeal Company, società con sede a Firenze attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical AI analytics;ha annunciato di avere completato l'acquisizione del 90% del capitale sociale di Sampierana e che è stato sottoscritto l'atto dicon Iveco Group;ha comunicato che proseguono i contatti con le competenti autorità in merito ai contenuti del Piano Industriale 2022 - 2026.Sulla piazza di Amsterdam,per il titolo, società attiva nei rivestimenti per finestre e nei prodotti per l'architettura. Ieri sera 3G Capital ha annunciato che l'acquisirà in un deal da 7,1 miliardi di dollari.(ACS), colosso spagnolo dell'ingegneria e delle costruzioni civili, ha registrato unadi euro dalla cessione della Divisione Industriale a, gruppo industriale francese attivo nello stesso campo.