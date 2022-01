Il comparto dei servizi finanziari in Italia in rialzo (+0,70%), guizzo positivo per Banca Ifis

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 123.395,1, con una performance positiva dello 0,70%. l'si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 579, dopo aver avviato la seduta a 579.Nel, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,30%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,24%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,79%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 2,46%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,55%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,51% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,17%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,92%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,92%.