Il comparto del commercio in Italia è effervescente (+1,65%), exploit di Unieuro

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza del, che rimbalza di 12 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 143.775,3, dopo un esordio a 141.641,1.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,19%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,19%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,57%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,71%.