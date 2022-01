Altra seduta in ribasso per il settore utility italiano (-0,59%)

comparto utility in Italia

Ambienthesis

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha terminato la seduta a quota 38.388,91, con un decremento dello 0,59% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'chiude a 386,32, dopo aver avviato gli scambi a 386,06.Nel, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,23% sui valori precedenti.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,84%.Tra le azioni del, composto ribasso per, in flessione dell'1,76% sui valori precedenti.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,86%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,84%.Tra ledi Milano, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,64% sui valori precedenti.