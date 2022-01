Directa SIM, i conti aperti dalla clientela sono cresciuti del 40% nel 2021

Directa SIM

(Teleborsa) -, piattaforma per il trading online e società quotata da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha raggiunto quotaa fine 2021, in crescita di circa il 40% rispetto al dato del 31 dicembre 2020. In particolare, sono oltre 7.500 i clienti che utilizzano un conto presso una delle 151 banche presenti sul territorio italiano e convenzionate con la società. Il numero complessivo dinell'anno ha superato i 4 milioni, in aumento del 5,72% rispetto ai 3,85 milioni del 2020. Ildella clientela ha superato la soglia dei 3 miliardi di euro (861 milioni di liquidità e 2.156 milioni di strumenti finanziari), in forte aumento rispetto al 31 dicembre 2020, quando era pari a circa 1,9 miliardi di euro. Il dato, evidenzia la società in una nota, è "in sintonia con".Analizzando l'operatività dei clienti, Directa SIM evidenzia che i(azioni, obbligazioni, ETF) si confermano al primo posto come numero di operazioni della clientela, con gli ordini eseguiti che sono stati 2,23 milioni, in lieve incremento (+1,72%) rispetto al dato del 2020. Sugli stessi mercati i volumi han fatto segnare una crescita del 14,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 24,3 miliardi di euro.Suisono state concluse circa 700 mila transazioni, in crescita di oltre l'80% rispetto al dato dello scorso anno. "A questo proposito, si conferma una nuova tendenza nei gusti e nelle preferenze degli investitori online degli ultimi due anni, che sono sempre più attratti dai listini statunitensi", sottolinea la società. In leggero calo l'operatività suicon un numero complessivo di esecuzioni che si assesta di poco sopra al milione (1,08 milioni) in discesa del 11,2% rispetto agli oltre 1,2 milioni dello scorso anno.