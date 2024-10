Directa SIM, EnVent alza target price e conferma Outperform

Directa SIM

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato aper azione (dai precedenti 5,90 euro) ilsu, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, mantenendo ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 68%, dopo la diffusione della semestrale Gli analisti fanno notare che, negli ultimi 6 mesi, ilDirecta ha avuto una, guadagnando il 10% contro il -1% dell'indice Italia Growth. Dopo un picco di 4,15 euro a maggio 2024, il titolo ha mostrato un trend di normalizzazione oscillante nell'intervallo 3,50-3,60 euro. Quindi, dalla divulgazione dei KPI del primo semestre 2024 di metà luglio, ha iniziato un trend rialzista.Dopo un semestre forte, considerando la guidance del management per l'esercizio di circa 15 milioni di euuro di EBT, EnVent ha. Le commissioni nette e il margine di interesse per il 2024 sono stati aumentati rispettivamente del 9% e del 24%, portando a un aumento dell'EBT del 42% e a un aumento del risultato netto del 44%. Nel complesso, le stime riviste indicano un aumento dell'utile netto del 33% e del 20% per il periodo 2025-26. Inoltre, nota che l'(4 milioni di euro o capitalizzazione di mercato del 5%) potrebbe fornire, in particolare considerando che le azioni di Directa sono state scambiate per circa 16 milioni di euro di valore da inizio anno."I risultati semestrali sottolineano un- si legge nella ricerca - Riteniamo che le esigenze di conformità fiscale e normativa diano a Directa un significativo vantaggio competitivo rispetto ai potenziali entranti esteri. Inoltre, il compromesso tra ritorno sull'investimento e solidità patrimoniale rende Directa un'opzione di investimento interessante".