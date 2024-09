Gibus, CFO SIM abbassa target price e conferma Buy

Gibus

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato aper azione (dai precedenti 15,50 euro) ilsu, società attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che Gibus ha riportato risultati del primo semestre caratterizzati da vendite ampiamente in linea con le aspettative e l'andamento del mercato di riferimento. Per far fronte a un contesto macroeconomico difficile che riduce la domanda, Gibus ha implementato un'attenta ottimizzazione dei costi, ottenendo di conseguenza une unaA seguito della pubblicazione dei risultati, CFO SIM ha aggiornato il modello perfezionando la crescita del fatturato e diminuendo la redditività, nonché posticipando ulteriormente l'inizio della costruzione del nuovo stabilimento produttivo a fine 2025, in base alla prevista ripresa della domanda. Il risultato combinato è unamedia dello 0,9%, del 12,4% e del 18,1% rispettivamente dinel 2024-26.