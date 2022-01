Caro bollette, Todde: servono misure eccezionali in scostamento di bilancio

(Teleborsa) - "Sicuramente bisognerà trovare delleper delleche vanno prese in questo momento per riuscire a rispondere quelli che sono i problemi delLo ha detto la viceministra allo Sviluppo economico,, intervenuta a Sky Tg24 parlando diche va affrontato con la"Abbiamo fatto proposte come Movimento 5 stelle, abbiamo proposto l'azzeramento dell'IVA rispetto al delta prezzo del 2021, la rateizzazione delle bollette e poi proposte sui PPA (Power Purchase Agreement, ndr) che potrebbero aiutare a calmierare i prezzi. Le proposte non mancano ma servono coperture e ci auguriamo possa essere all'interno di uno