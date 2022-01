Il calendario 2022 degli eventi societari di doValue

Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici

(Teleborsa) - Il, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2022 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e delle conference call per la presentazione dei risultati contabili di periodo ad analisti finanziari e investitori istituzionali.Inoltre,ha specificato che ilsi terrà ildella SocietàCDA: Pubblicazione dei principali indicatori economici e finanziari consolidati al 31 dicembre 2021Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari per la presentazione dei dati contabiliCDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari per la presentazione dei dati contabiliCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari per la presentazione dei dati contabiliCDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari per la presentazione dei dati contabili