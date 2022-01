Sotto i livelli della vigilia l'indice del settore chimico (-0,41%)

comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

mid-cap

SOL

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo, mentre ilaccusa una forte perdita.Il, che ha avviato gli scambi a quota 25.520,7, ha chiuso a 25.485,2, in calo di appena -104,2 punti rispetto ai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'si porta a 1.515, dopo aver aperto a 1.513.Tra leitaliane, discesa moderata per, che chiude la giornata del 14 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.