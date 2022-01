BFF Bank-Rekeep, nuovo contratto per cessione pro soluto di crediti commerciali

BFF Bank

(Teleborsa) - Rekeep, gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, ha firmato uncon, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. L'accordo prevede lavantati nei confronti degli enti del Sistema Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione, e sostituisce il precedente contratto perfezionato nel mese di dicembre 2018, estendendone il valore da 200 a"Il nuovo accordo con Rekeep ci rende orgogliosi della collaborazione di questi anni, che ha visto crescere entrambi i gruppi in Italia e all'estero, devoti, ognuno per la propria area di business, all'innovazione e all'efficienza - ha commentato, VP Factoring & Lending di BFF - Siamo certi che l'accordo modulato su tre anni e con una struttura in cessioni ricorrenti sarà funzionale all'ulteriore sviluppo di Rekeep derivante da servizi al Sistema Sanitario e alla Pubblica Amministrazione"."Quello firmato con BFF Bank rappresenta per noi un contratto molto importante, che ci consente di raggiungere un duplice obiettivo: ottimizzare il costo complessivo dell'indebitamento del gruppo, in perfetta coerenza con il trend di tutte le fonti di finanziamento, a seguito anche del recente rifinanziamento globale, e ampliare la linea rispetto al precedente accordo", a dichiarato, Chief Financial Officer di Rekeep.