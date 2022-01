OVS, divisione Digital Business affidata a Matteo Molon

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha comunicato che la realtà dedicata al- che include l'e-commerce ed il Customer Relationships Management -. Il professionista proviene da Calzedonia, dove ricopriva il ruolo di Head of Omnichannel Customer Experience & E-commerce, e risponderà direttamente all'AD del gruppo.Inoltre, OVS ha reso noto che, già responsabile del marketing e dello sviluppo internazionale,nel mese di marzo per perseguire all'estero nuove sfide professionali, dopo oltre 6 anni in azienda.