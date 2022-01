L'indice delle aziende sanitarie in rialzo (+1,04%), acquisti a mani basse su DiaSorin

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 291.022,3 con una performance positiva dell'1,04%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 885, dopo aver avviato la seduta a 883.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,58%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,13%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,98%.Tra leitaliane, bene, con un rialzo dell'1,20%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,20%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,18%.