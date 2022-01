Lavoro autonomo, 350mila occupati in meno nel terzo trimestre 2021

(Teleborsa) - Ilnon riparte ed e` ancora molto lontano dai livelli pre-Covid nonostante il timido incremento dell'1,3% registrato lo scorso novembre rispetto al mese di ottobre. E` quanto emerge da un'sulla base deiA fronte di un sostanziale recupero dell'occupazione di tipo dipendente, tornata ai livelli del 2019, – rileva il dossier – il lavoro autonomo non riesce a invertire la tendenza. Negli ultimi tre mesi del 2021 si e` registrato unrispetto allo stesso periodo del 2019, che scendono, così, a quota 4 milioni e 940mila. La perdita maggiore si registra tra le, ma anche tra gli uomini i valori registrati sono elevati, considerato un decremento complessivo di 219mila indipendenti.La pandemia – spiega il rapporto – ha senza dubbio accentuato le criticita` di un modello di lavoro, quello autonomo, che ha perso appeal tra i lavoratori, soprattutto i piu` giovani. A pagarne di piu` le spese sono, infatti, glimentre cali piu` contenuti si registrano tra i 50 e i 59 anni con 60mila lavoratori in meno.E` ilil settore maggiormente colpito con unarispetto al 2019. Seguono l'(43mila unita` in meno), e l'(34mila autonomi in meno). Ilinvece, registra un buono stato di salute, con un incremento del lavoro autonomo negli ultimi due anni del 2,8%.Anche sotto il profilo professionale si registrano tendenze diverse. Lesono quelle piu` impoverite con quasi 100mila occupati in meno nell'ultimo biennio. I dati non sono piu` confortanti per lerispetto al 2019, infatti, si sono persi 73mila lavoratori.A penalizzare ancor di piu` questo mondo – secondo l'analisi – e` laSecondo l'due autonomi su tre hanno dichiarato che la pandemia ha avuto un impatto negativo (51,8%) o molto negativo (14,9%) sul loro lavoro e il 53,5% ha affermato di aver registrato una riduzione del reddito."Le prospettive per i primi mesi del nuovo anno lasciano ampi spazi di incertezza a causa delle conseguenze economiche legate all'emergenza sanitaria – dichiara–. C'e` bisogno di avviare una seria riflessione attorno ai liberi professionisti perche´ e` il lavoro autonomo a generare quello dipendente".