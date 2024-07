easyJet, l'utile prima delle imposte sale del 16% nel terzo trimestre

easyJet

(Teleborsa) - La compagnia aerea britannicaha comunicato che isono aumentati dell'11% a 2.631 milioni di sterline nel terzo trimestre del suo esercizio, principalmente a causa di un aumento dei passeggeri dell'8%, della crescita dei ricavi accessori per posto e della continua crescita delle vacanze easyJet. L'è stato di 236 milioni di sterline, +33 milioni di sterline su base annua (o +16%).Durante il terzo trimestre easyJet ha volato 28,1 milioni di, un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando easyJet ha volato 26,2 milioni di posti. Ilè stato del 90% (terzo trimestre FY23: 90%) con un aumento del fattore di carico al 92% a giugno.Lecontinuano ad aumentare, con il 69% ora venduto, +1 ppt anno su anno con il 7% in più di capacità in vendita. Ciò significa che easyJet ha attualmente venduto 1,5 milioni di posti in più per l'alta stagione estiva rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un rendimento totale sostanzialmente stabile anno su anno."La nostra ottima performance nel trimestre è stata guidata da unper la nostra impareggiabile rete di destinazioni e per il nostro rapporto qualità-prezzo - ha commentato il- Questo risultato è stato raggiunto nonostante la Pasqua cadesse a marzo quest'anno, dimostrando la continua importanza dei viaggi e questo significa che rimaniamo on track per offrire un'altra estate da record, portandoci un passo avanti verso i nostri obiettivi a medio termine".