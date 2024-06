Micron, outlook debole nonostante terzo trimestre oltre le attese

Micron Technology

(Teleborsa) -, colosso statunitensi del campo dei semiconduttori, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 maggio 2024) con undi 6,81 miliardi di dollari, rispetto a 5,82 miliardi di dollari del trimestre precedente e 3,75 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno (e rispetto a una stima degli analisti di 6,67 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG).L'è stato di 332 milioni di dollari (vs 793 milioni di dollari nel trimestre precedente e -1.896 milioni di dollari un anno fa), ovvero 0,30 dollari per azione, mentre l'è stato di 702 milioni di dollari, ovvero 0,62 dollari per azione."Lae la forte esecuzione hanno consentito a Micron di generare una crescita sequenziale dei ricavi del 17%, superando il nostro intervallo di riferimento nel terzo trimestre fiscale", ha affermato, Presidente e CEO di Micron Technology."Stiamo guadagnando quote in prodotti ad alto margine come High Bandwidth Memory (HBM) e i, dimostrando la forza del nostro portafoglio di prodotti AI su DRAM e NAND - ha aggiunto - Siamo entusiasti dell’espansione futura delle opportunità basate sull’intelligenza artificiale e siamo ben posizionati per fornire un sostanziale record di entrate nell’anno fiscale 2025".La societàun fatturato di 7,6 miliardi di dollari, più o meno 200 milioni di dollari, per il, rispetto a una stima degli analisti di 7,6 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG. L'utile netto rettificato per azione è atteso a 1,08 dollari, più o meno 0,08 dollari.