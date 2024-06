Lavoro, Inail: nei primi 5 mesi del 2024 sono state 369 le denunce di infortunio con esito mortale

(Teleborsa) - Lepresentate all’Inail nei primi cinque mesi del 2024 sono state 251.132, in aumento del 2,1% rispetto alle 245.857 dello stesso periodo del 2023, del 14,5% rispetto a gennaio-maggio 2021, del 21,0% rispetto a gennaio-maggio 2020, e in diminuzione del 22,4% sul 2022 e del 6,8% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della sezione “Open data” del sito dell'Istituto.i dati rilevati a maggio di ciascun anno evidenziano, per i primi cinque mesi del 2024 rispetto all’analogo periodo del 2023, un aumento dei casi avvenuti in, passati dai 210.234 del 2023 ai 212.803 del 2024 (+1,2%), e di quelli, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, da 35.623 a 38.329 (+7,6%).Nello stesso periodo le denunce di infortunio sul lavoro conpresentate all’Istituto sono state, 11 in più rispetto alle 358 registrate nel pari periodo del 2023 e cinque in più rispetto al 2022, 22 in meno sul 2019, 63 in meno sul 2020 e 65 in meno sul 2021. A livello nazionale i dati rilevati a maggio di ciascun anno evidenziano per i primi cinque mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, pur nella provvisorietà dei numeri, un incremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 271 a 286, e un calo di quelli in itinere, da 87 a 83. L’incremento ha riguardato la gestione, che passa da 310 a 312 denunce mortali, l’(da 36 a 40) e il(da 12 a 17).Dall’analisi territoriale emergono incrementi al(da 68 a 83 denunce), nelle(da 31 a 37) e nel(da 77 a 78) e cali al(da 74 a 65) e nel(da 108 a 106). Tra le regioni con i maggiori aumenti si segnalano l’Emilia Romagna (+15), la Campania (+7), la Calabria e la Sicilia (+5 ciascuna), mentre per i cali più evidenti Veneto (-14), Marche, Abruzzo, Umbria e Friuli-Venezia Giulia (-4 ciascuna).Le denunce diprotocollate dall’Inail nei primi cinque mesi del 2024 sono state invece, 7.522 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (+24,0%). L’aumento è del 51,9% rispetto al 2022, del 62,5% sul 2021, del 133,0% sul 2020 e del 41,9% sul 2019. Le patologie dele delo, quelle dele dell’continuano a rappresentare, anche nei primi cinque mesi del 2024, le prime tre tipologie di malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle patologie del sistema respiratorio.