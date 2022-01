S&P, Omicron e geopolitica aumentano incertezza in mercati emergenti

(Teleborsa) - I nuovi casi di Covid, a causa della variante Omicron, e le tensioni geopolitiche, e le mosse di politica monetaria degli Stati Uniti, secondo un nuovo report di S&P Global Rating. Per quanto riguarda il coronavirus, la nuova variante ha portato ad un aumento di casi, anche se al momento i tassi di ospedalizzazione nei mercati emergenti sembrano essere contenuti. Tuttavia, i paesi con bassi tassi di vaccinazione sono ancora a rischio, osserva S&P, e la, a causa delle chiusure temporanee e delle restrizioni imposte in modo diffuso sui viaggi internazionali.I rischi geopolitici sono nel frattempo aumentati. Da un lato, ilè in corso, ma i due paesi sembrano essere lontani da un'intesa e persiste il rischio di ulteriori escalation, dall'altro i, paese ricco di risorse, hanno contribuito a un rally dei prezzi nei mercati delle materie prime. C'è da considerare che la Russia è il primo esportatore mondiale di gas naturale, l'Ucraina è il quinto esportatore di ferro e grano, e il Kazakhstan è il decimo il più grande produttore di petrolio e il secondo di uranio.L'agenzia di rating sottolinea poi come l'inflazione sia ancora in rialzo nella maggior parte dei mercati emergenti. "- si legge nel rapporto - Questi Paesi hanno continuato a inasprire le proprie politiche monetarie a dicembre, ma, fatta eccezione per alcune economie del Sud-est Asiatico, l'inflazione rimane in aumento. La nuova ondata di Covid potrebbe aggravare le sfide già esistenti e legate all'inflazione, a causa delle pressioni sulla supply chain".Le condizioni di finanziamento per i mercati emergenti nel 2022 potrebbero essere comunque più restrittive di quanto originariamente previsto, a causa delle. Con un mercato del lavoro rigido, valori dell'inflazione in aumento e una forward guidance sempre più aggressiva, S&P si attende ora almeno tre aumenti di tassi da parte della banca centrale statunitense nel 2022. "Ciò potrebbe- viene affermato - I tassi d'interesse sono già elevati in alcuni mercati emergenti, ad esempio nell'America Latina, e la persistenza di tassi elevati potrebbe rallentare la loro ripresa post-crisi".