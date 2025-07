Dazi, Buch (BCE): impatto su economia reale più evidente nel medio e lungo periodo

(Teleborsa) -, presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea (BCE), ha lanciato un chiaro segnale ai mercati e alle istituzioni finanziarie: l’inasprimento deie l’aumento dellestanno rimodellando rapidamente lo scenario operativo delle banche. Nel corso di un'e presso la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Buch ha sottolineato che sebbene la reazione dei mercati agli ultimi annunci tariffari sia stata breve, i segnali sottesi indicano rischi crescenti, soprattutto nel medio e lungo termine."La reazione iniziale del mercato agli annunci è stata relativamente breve. L'attività suiè aumentata, con conseguente aumento dellae delle richieste di margine - ha dichiarato la presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE -.Glisi sono temporaneamente ampliati, ma rimangono lontani dai picchi storici. Tuttavia, sebbene il sistema finanziario abbia finora mantenuto una buona resilienza, stiamo monitorando attentamente i potenziali effetti di ricaduta dagli intermediari finanziari non bancari alle banche, soprattutto considerando l'attuale elevato grado di".Buch si è detta particolarmente preoccupata del potenziale impatto strutturale dei dazi sull’. "Le implicazioni a lungo termine di dazi doganali più elevati per i bilanci bancari diventeranno evidenti solo nel tempo - ha spiegato -. Dazi doganali più elevati rallentano gli scambi commerciali e possono avere un impatto negativo sullae sulladelle imprese. Vi è notevole incertezza su come si manifesteranno questi effetti. Sebbene sia prematuro prevedere un deterioramento della qualità degli attivi, ile ildelle banche potrebbero aumentare".Per tali ragioni le banche dovranno garantire di disporre diper far fronte a sviluppi avversi. Lo stress test europeo valuterà la resilienza delle banche in uno scenario avverso comune, caratterizzato da tensioni geopolitiche, tra cui l'aumento dei dazi, concentrandosi sugli effetti di un contesto macroeconomico complessivamente in deterioramento. Inoltre, le banche saranno chiamate a valutare l'esposizione dei propri clienti a tariffe più elevate e a catene del valore globali più fragili."In generale - ha dichiarato Buch -, il settore bancario europeo rimane ben capitalizzato e liquido". Tuttavia, persistono "" – ha spiegato – specie nel comparto dei prestiti garantiti da. Una lenta erosione della qualità del credito potrebbe compromettere lain caso di peggioramento dello scenario macroeconomico.