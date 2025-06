Allarme della BRI: impatto dazi ancora non visibile, rischi per stabilità finanziaria

(Teleborsa) -sarà moltosinora e. Lo conferma lanel suo Rapporto economico annuale 2025. L'accresciuta incertezza politica e la sfaldatura dei legami commerciali - spiega l'Istituzione di Basilea - hanno indebolito le prospettive di crescita, mentre le vulnerabilità esistenti aggravano i rischi e rendono le economie più soggette a pressioni inflazionistiche.Ancor prima che i dazi manifestino appieno i loro effetti, si prevede che lerisentano dell'impatto di, poiché le imprese ritardano i piani di investimento e assunzione e le famiglie aumentano il risparmio precauzionale. Ilnei numeri attuali, ma glie l'indebolimento degli indicatori di fiducia di consumatori e imprese segnalano chiaramente un deterioramento dell'attività economica.Oltre alladerivante dalla politica commerciale, le prospettive per l'economia globale sono offuscate da. Queste vulnerabilità non sono nuove - spiega la BRI - ma le recenti turbolenze ne hanno accresciuto la rilevanza, avendo il potenziale diattuali e, in alcuni casi, anche generare shock a loro volta. Tali vulnerabilità rientrano in tre categorie:(bassa crescita potenziale e economie meno flessibili),(cambiamenti strutturali nel sistema finanziario globale).Lein modo significativo per diversi Paesi. Le. Sebbene siano state riviste al rialzo negli Stati Uniti, le aspettative di inflazione rimangono pressoché invariate nella maggior parte delle altre economie.A seguito di questa divergenza - ricorda la BRI -dei tassi di interesse in attesa di segnali più chiari su come i recenti sviluppi influenzeranno l'inflazione,la politica monetaria, citando i rischi per la crescita derivanti dal commercio e dall'incertezza.E, mentre le banche centrali si concentrano sulla stabilità dei prezzi, iin modo sostenibile per promuovere la crescita e soddisfare le esigenze future.L'Istituzione di Basilea segnala anche l'esistenza di un, rappresentato dalle. La BRI fa cenno al crescente ruolo delle, coinvolte nel finanziamento del debito pubblico, che comporta una maggiore trasmissione internazionale delle condizioni finanziarie e anche. Gliin particolare, sono diventati i principalie lasciano i governi vulnerabili a shock avversi.Questi cambiamenti strutturali nel sistema finanziario - avverte la BRI - richiedono unda parte di supervisori e autorità di regolamentazione. Per il settore bancario, è fondamentale. Per gli, ciò significain modo che le attività che presentano rischi simili per la stabilità finanziaria siano regolamentate con lo stesso rigore.