Golden power, Savona (Consob): normativa diventata multi-purpose, aspetti da perfezionare

(Teleborsa) - "La molteplicità delle norme approvate per regolare gli strumenti virtuali e proteggere le economie europee dall'estero, in un momento di crisi della cooperazione nelle relazioni internazionali, comporta una. In particolare, l'interazione tra le regole del gioco di mercato e societarie stabilite dal TUF e le norme sul golden power presentae coordinati con le regole dei trattati europei". Lo ha affermato, all'incontro annuale dell'Autorità con il mercato finanziario."Il rapporto tra obiettivi di sicurezza dello Stato, di libera competizione e di proiezione internazionale dell'economia è- ha sottolineato - dove oggi è in discussione la revisione del Regolamento su come vagliare un meccanismo rafforzato e armonizzato (screening) per prevenire e affrontare i rischi per la sicurezza derivanti dagli investimenti esteri diretti e indiretti"., affrontando le incertezze applicative di una normativa ufficialmente introdotta come extra-ordinem, diventata, sotto la spinta della nuova fase geopolitica di una caduta di dialogo tra Stati", ha evidenziato Savona.