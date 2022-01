Il fondo inglese iCON Infrastructure acquisisce le piste da sci di Sestriere

(Teleborsa) -, gestore di fondi di investimento con circa 5 miliardi di dollari di asset in gestione, ha raggiunto un accordo perdai suoi attuali azionisti Pubbli-Gest S.p.A. e A.B.C. S.r.l. Fondata nel 1931 e con sede a Sestriere in Piemonte, la società gestisce una delle più grandi aree sciistiche delle Alpi europee, con 47 impianti di risalita (in parte di proprietà e in parte mediante concessioni a lungo termine) e 305 km di piste da sci. L'operazione ha un controvalore diTra gli obiettivi annunciati dal fondo inglese ci sono: l'impegno a sviluppare esciistica della Vialattea, con investimenti per oltre 30 milioni di euro pianificati; ulteriori investimenti nellae nelle strategie commerciali; lo sviluppo diper sostenere l'offerta di ospitalità della valle e continuare ad attrarre il turismo nazionale e internazionale."Con questa transazione, abbiamo l'opportunità di acquisire una delle più grandi aziende operanti nel settore delle stazioni sciistiche in Italia - ha commentato Iain Macleod, Managing Partner di iCON Infrastructure - Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con il management team e i comuni locali per. Intendiamo infattia beneficio del business e delle comunità ed istituzioni locali nel loro complesso".