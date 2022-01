Il settore utility italiano si è mosso verso il basso (-2,95%)

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha chiuso la giornata a quota 38.048,6, perdendo -1.121,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 384, dopo un avvio di sessione a 382.Tra i titoli del, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,47%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,38%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,34%.Tra i titoli adel comparto utility, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 6,98%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un -2,83%.Pesante, che chiude gli scambi con un -2,51%.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 6,03%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,90%.