Apple, ricavi trimestrali record nonostante problemi a supply chain

Apple

(Teleborsa) -ha registrato undi 123,9 miliardi di dollari nel suo primo trimestre fiscale 2022 (terminato il 25 dicembre 2021), l'11% in più rispetto allo scorso anno e superiore alla stima media degli analisti di 118,7 miliardi di dollari. L'è stato di 34,6 miliardi di dollari, o 2,10 dollari per azione, rispetto alle aspettative degli analisti di 31 miliardi di dollari e 1,89 dollari per azione. I risultati del gigante di Cupertino sono stati positivi nonostante i già noti. La richiesta di iPhone, iPad e altri gadget durante il trimestre festivo è stata superiore a quanto Apple potesse vendere, c, in linea con ciò che temeva.Le vendite nette trimestrali disono state di 71,63 miliardi di dollari (65,6 miliardi l'anno scorso), quelle dell'di 7,25 miliardi di dollari (8,44 miliardi l'anno scorso), quelle dei, casa e accessori di 14,70 miliardi di dollari (12,97 miliardi l'anno scorso), quelle deldi 10,85 miliardi di dollari (8,68 miliardi l'anno scorso) e quelle deidi 19,52 miliardi (15,76 miliardi lo scorso anno)."La forte risposta dei clienti al nostro recente lancio di nuovi prodotti e servizi ha portato a una crescita a due cifre dei ricavi e degli utili e ha contribuito a stabilire un massimo storico per la nostra base installata di dispositivi attivi - ha affermatodi Apple - Questi risultati operativi record ci hanno permesso di, poiché manteniamo il nostro obiettivo di raggiungere una posizione netta di liquidità nel tempo".