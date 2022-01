Germania, calo oltre le attese del PIL nel 4° trimestre 2021

(Teleborsa) -. Secondo la stima dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato nel 4° trimestre del 2021 un, peggiore delle stime di consensus (-0,3%) e a fronte del -0,7% registrato nei tre mesi precedenti (dato rivisto da +1,7%)., il dato corretto per gli effetti del calendario segna un, anche in questo caso minore delle stime degli analisti (+1,8%) e dopo il +2,8% rilevato nel 3° trimestre dell'anno (dato rivisto da +2,5%)."Dopo che la performance economica è aumentata nuovamente in estate nonostante i crescenti colli di bottiglia nelle consegne e la carenza di materiali, lae di un altro rafforzamento delle misure preventive Covid-19", si legge nell'analisi di Destatis. Nel quarto trimestre del 2021, la spesa per consumi finali delle famiglie è diminuita rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche ha registrato un aumento.Il PIL nel quarto trimestre del 2021 era(corretto per prezzo, destagionalità e calendario), il trimestre precedente la crisi del Covid-19. L'Ufficio federale di statistica segnala inoltre che nel 2021 il PIL è aumentato del 2,8%. Il risultato originario (+2,7%) è stato quindi leggermente rivisto.