Il Gruppo Arvedi firma closing per l'acquisto di Acciai Speciali Terni

ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ildi Cremona hadalla tedescae le sue controllate commerciali in Germania, Italia e Turchia. L'operazione offre unche ha colpito l'AST di Terni ed il settore siderurgico italiano., in Germania, dai vertici della società acquirente - il Presidente Giovanni Arvedi e l'Ad Mario Arvedi Caldonazzo - e da Volkmar Dinstuhl, Ceo multi tracks in rappresentanza di ThissenKrupp.La firma - sottolinea Arvedi - mette fine ad "unaavvenuta in piena collaborazione con Thyssenkrupp e condotta con spirito costruttivo e leale". Ladi minoranza"in segno di continuità e fiducia".Con questa operazione, Finarvedi si classifica fra i principali player siderurgici europei e dà vita ad un gruppo da 7,5 miliardi di euro di fatturato e con oltre 6.600 dipendenti. In particolare, la AST Terni, specializata in laminati piani di acciaio inossidabile, apporterà una produzione di 1 milione di tonnellare con l'impiego di 2.300 dipendenti.