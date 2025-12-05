Milano
10:46
43.580
+0,14%
Nasdaq
4-dic
25.582
0,00%
Dow Jones
4-dic
47.851
-0,07%
Londra
10:46
9.728
+0,18%
Francoforte
10:46
23.980
+0,41%
Venerdì 5 Dicembre 2025, ore 11.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: su di giri ThyssenKrupp
Francoforte: su di giri ThyssenKrupp
Migliori e peggiori
,
In breve
05 dicembre 2025 - 09.50
Prepotente rialzo per il
produttore di acciaio
, che mostra una salita bruciante del 4,17% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: violenta contrazione per ThyssenKrupp
Francoforte: andamento rialzista per ThyssenKrupp
Francoforte: sviluppi positivi per ThyssenKrupp
Francoforte: rosso per ThyssenKrupp
Titoli e Indici
Thyssenkrupp
+3,04%
Altre notizie
Francoforte: scatto rialzista per ThyssenKrupp
Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
Francoforte: scambi in forte rialzo per ThyssenKrupp
Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp
Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp
Francoforte: amplia l'ascesa ThyssenKrupp
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto