Milano 10:46
43.580 +0,14%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:46
9.728 +0,18%
Francoforte 10:46
23.980 +0,41%

Francoforte: su di giri ThyssenKrupp

Prepotente rialzo per il produttore di acciaio, che mostra una salita bruciante del 4,17% sui valori precedenti.
