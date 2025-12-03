Milano 12:06
43.621 +0,61%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:06
9.683 -0,20%
Francoforte 12:06
23.753 +0,18%

Francoforte: violenta contrazione per ThyssenKrupp

In forte ribasso il produttore di acciaio, che mostra un -4,66%.
