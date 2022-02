UBS ai massimi in quattro anni su target di profitto più ambiziosi

UBS

(Teleborsa) - Il titolo di, la più grande banca svizzera,dopo che ha registrato il. Prima dell'apertura dei mercati, ha comunicato un utile netto attribuibile agli azionisti di 7.457 milioni di dollari per l'intero 2021, in aumento del 14% anno su anno e con un utile diluito per azione di 2,06 dollari. Inoltre, UBS ha fissato target di profitto più ambiziosi e annunciato un buyback superiore alle previsioni degli analisti. Dopo aver acquistato azioni proprie per 2,6 miliardi di dollari nel 2021, prevede infatti diL'amministratore delegato Ralph Hamers ha affermato che la banca, con i possibili deal che non farebbero deragliare i piani per riacquistare 5 miliardi di dollari di azioni proprie. Durante la call con gli analisti, il CEO ha sottolineato che la crescita organica è l'opzione predefinita e che(ovvero tramite acquisizioni di società più piccole) per aumentare la scala o aiutare la banca svizzera a servire segmenti in cui non è ancora presente.Il risultato del quarto trimestre del 2021 è stato impattato daper 740 milioni di dollari. A questo proposito, il CFO Kirt Gardner ha affermato che gli importi totali stanziati, per circa 1,24 miliardi di dollari, sono la. Il contenzioso con le autorità francesi va avanti da sette anni e riguarda il riciclaggio illegale di fondi dei clienti.Intanto, spicca il volo il titolosulla borsa di Zurigo, dove si attesta a 18,31, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 18,48 e successiva a quota 18,91. Supporto a 18,05.