Tyche Bank, Francesco De Marco nominato direttore generale

(Teleborsa) - Il CdA diha. Si tratta dell'istituto bancario, con sedi principali a Bologna e Messina, caratterizzato da un'alta specializzazione nelle procedure concorsuali, nella finanza d'impresa, nell'acquisto di crediti fiscali nonché nell'investimento e gestione di crediti e di portafogli NPL e UTP.De Marco, classe 1984, laureato in Economia presso la LUISS Guido Carli di Roma, vanta un', dove ha, tra le altre, ricoperto il ruolo di Direttore Generale di IFIS NPE Servicing e di Responsabile Direzione NPEs in Banca Finint. È entrato in Tyche a settembre 2022 come Chief Operating Officer, dove partecipa attivamente all'intenso processo che ha portato lo scorso luglio alla nascita di Tyche Bank."Fin dall'inizio Francesco ha seguito dall'interno la trasformazione di Tyche e lo sviluppo del nostro progetto e oggi siamo orgogliosi di annunciare la sua nomina a Direttore Generale, come evoluzione naturale del percorso sino ad ora intrapreso - ha commentatodi Tyche Bank - Ora ci aspettano le grandi sfide dello sviluppo, sia nelle aree di business specialistiche di Tyche che nel traditional Banking, e sono certo che Francesco saprà mettere a disposizione della Banca la sua preziosa esperienza, guidando la nostra squadra al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo fissati".