Labomar diventa emittente di azioni diffuse tra il pubblico

Labomar

(Teleborsa) -ha reso noto che si sono verificate le condizioni necessarie affinché possa qualificarsi come "". In particolare, il numero complessivo degli azionisti diversi dal socio di controllo (Walter Bertin tramite LBM Holding) che detengono complessivamente almeno il 5% del capitale sociale di Labomar è superiore a 500.La società - quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici - ha quindi assunto la qualifica di "emittente con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante" e ha provveduto a effettuare le