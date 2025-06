FiberCop, offerta di obbligazione per 1,4 miliardi di euro

(Teleborsa) -, società per azioni e principale operatore italiano nel settore delle infrastrutture digitali di rete, ha annunciato il lancio di un’offerta diper un ammontare complessivo di, suddiviso in obbligazioni senior garantite a tasso fisso con scadenza 2030, obbligazioni senior garantite a tasso fisso con scadenza 2032 e obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza 2031.L’Emittente intende utilizzare i proventi dell’Offerta per incrementare la propriadisponibile, a supporto delle attività ordinarie dell’azienda, inclusi(capital expenditures) e il potenziale rifinanziamento dell’, oltre al pagamento di eventuali commissioni e spese relative all’operazione.