Saipem in altalena in Borsa, torna in auge un progetto tutto italiano

(Teleborsa) - Si muove con debolezza il titoloche scambia sui valori della vigilia, dopo un avvio in netto calo, una successiva sospensione in asta di volatilità, seguita da un rientro agli scambi al rialzo. Ora cede lo 0,45%.Nei giorni scorsi Saipem ha annunciato un, mentre iniziano in queste ore le prime ipotesi sulla manovra finanziaria per rafforzare il bilancio. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, potrebbe essere riportato in auge un progetto preparato dal Tesoro già da anni per integrare Saipem conL'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,295 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,375 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,256.