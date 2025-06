Saipem, contratto FEED con Sonatrach per il polo dei fosfati in Algeria

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata daun contratto di(Front End Engineering Design), relativo al progetto, per la produzione diin. L’aggiudicazione del contratto è avvenuta attraverso un processo di dual FEED competitivo che prevede che l’attività di design sia condotta sia da Saipem che da un secondo operatore contendente. Sonatrach poi selezionerà la migliore soluzione tecnico-economica tra le due e provvederà all’assegnazione diretta del(Engineering, Procurement and Construction) per l’esecuzione dell’opera progettata.Il contratto dual FEED aggiudicato prevede ladi Front End per la progettazione di un nuovo complesso industriale, composto dalle infrastrutture minerarie per l’estrazione di fosfati site nell’area die dalle unità di processo e da quelle ancillari a supporto della produzione di fertilizzanti nell’area di. Lo scopo del lavoro include, inoltre, l’adeguamento del porto di Annaba per l’export dei prodotti e la costruzione dei tratti ferroviari che collegano gli impianti di estrazione e produzione alla linea ferroviaria principale.Si tratta del primo progetto integrato nel campo dell'estrazione mineraria e della produzione di fertilizzanti in Algeria che contribuirà a diversificare l'economia algerina e a rafforzare la posizione del Paese neldei fertilizzanti. Una volta in esercizio, gli impianti saranno in grado di estrarree di produrre 6 milioni di tonnellate di fertilizzanti all'anno.Saipem è presente in Algeria dal 1968 e ha realizzato nel corso del tempo infrastrutture per il trattamento ed il trasporto di, impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla perforazione di pozzi petroliferi. L’aggiudicazione di questo contratto rappresenta, dunque, l’avvio di una nuova fase per Saipem in un Paese e con un cliente storicamente strategici per l’azienda. Inoltre, conferma il posizionamento di Saipem nel settore dei, grazie a una combinazione unica di competenze ingegneristiche e tecnologiche in ambito infrastrutturale e di processo.