Take Off, EnVent avvia copertura con "Outperform" e TP a 7,11 euro

Take Off

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets hasul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino. La società si è quotata il 25 novembre 2021 con un prezzo di collocamento di 4 euro per azione, mentre oggi scambia a 4,275 euro per azione (+5,04% nella seduta odierna). Ilè stato fissato a 7,11 euro per azione, mentre ilsul titolo è "Outperform".Gli analisti valutano positivamente "la combinazione dicon une opportunità interessanti di crescita organica" e credono che la società possa crescere facendo leva "sull'elevata frammentazione del mercato italiano dell'abbigliamento e sulla crescente migrazione dei clienti verso canali che offrono prodotti di qualità e firmati a prezzi vantaggiosi".EnVent si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2021 condi 26,7 milioni di euro, undi 7,1 milioni di euro e undi 4,7 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 33,1 milioni di euro, 8,7 milioni di euro e 5,5 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 46,7 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 12,2 milioni di euro e un utile netto di 7,7 milioni di euro.