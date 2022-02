Peloton, l'interesse di Nike e Amazon fa volare il titolo

Nike

(Teleborsa) - Le indiscrezioni secondo le qualisonola società di fitness. Le azioni dell'azienda di New York sono infatti in rialzo del 34% negli scambi pre-apertura di Wall Street, dopo che nel weekend diversi media internazionali hanno riferito di consulenti al lavoro per undi Peloton. Le potenziali offerte arrivano in un momento in cui le azioni di Peloton vengono scambiate vicino ai minimi di due anni, in calo di oltre l'84% negli ultimi 12 mesi. Un brusco calo era arrivato il 20 gennaio, quando era stato reso noto che la società avrebbe interrotto temporaneamente la produzione dei suoi prodotti a causa del calo della domanda post-pandemia.Pochi giorni dopo l'investitore attivista Blackwells Capital aveva chiesto a Peloton didella società, in qaunto riteneva che essa potesse essere un interessante obiettivo di acquisizione per aziende tecnologiche o di fitness più grandi.