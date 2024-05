Peloton taglia il 15% della forza lavoro. Si dimette il CEO

Peloton

(Teleborsa) -, società statunitense quotata al Nasdaq e attiva nel mondo del fitness, ha annunciato chedalla carica di presidente,e membro del consiglio di amministrazione, diventando consulente strategico di Peloton entro la fine dell'anno.Il board ha avviato un processo di ricerca globale per identificare il prossimo CEO. Karen Boone, attuale Chairperson, e Chris Bruzzo, Director, fungeranno da. Inoltre, Jay Hoag, Director, è stato nominato nuovo presidente.In contemporanea, Peloton ha annunciatoper allineare la struttura dei costi dell'azienda alle attuali dimensioni della sua attività. "Questa ristrutturazione posizionerà Peloton per un free cash flow sostenuto e positivo, consentendo al tempo stesso all'azienda di continuare a investire in innovazione di software, hardware e contenuti, miglioramenti all'esperienza di supporto dei membri e ottimizzazioni degli sforzi di marketing per ampliare il business", si legge in una nota.Una volta completata l'implementazione, la società prevede che il piano si tradurrà in unadi oltre 200 milioni di dollari entro la fine dell'anno fiscale 2025.Nello specifico, Peloton prevede di:, con un impatto su circa 400 membri del team Peloton; continuare a ridurre gli showroom al dettaglio; reinventare l'approccio go-to-market internazionale dell'azienda per renderlo più mirato ed efficiente.