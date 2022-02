Cyberoo ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Cyberoo

(Teleborsa) -ha comunicato di averin esecuzione e secondo i termini e condizioni previste dalla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021.La società ha conferito mandato ad Intermonte SIM, quale intermediario indipendente, di eseguire il programma di acquisto di azioni proprie, in piena indipendenza e senza interferenze da parte della Società, per l'intera durata dell'incarico, nel rispetto sia dei parametri e dei criteri contrattualmente predefiniti dai vincoli della normativa applicabile sia da quanto stabilito nella delibera dell'Assemblea degli Azionisti.Il programma avrà le finalità di:- creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi ed incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti della società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni;- consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti;- la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della società o prestiti obbligazionari cum warrant;- intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.Gli acquisti avranno ad oggetto azioni Cyberoo per unmassimo complessivo pari ade saranno effettuati entro il termine massimo didecorrenti dalla data dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021.Intanto, a Piazza Affari, laestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 7,54 euro.