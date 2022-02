Terna inserita nel Gender Equality & Inclusion Index di S&P

Terna

(Teleborsa) -e più impegnate a raggiungere la. Lo conferma l'inserimento nel, il nuovo indice internazionale, lanciato ad agosto 2021, che misura le performance delle società quotate in relazione a queste due tematiche.Il paniere di S&P include, a livello mondiale, le 100 società che hanno registrato i valori più alti dello S&P Global Gender Diversity Score, calcolato sulla base dei risultati ottenuti in alcune domande specifiche dello S&P Global CSA (Corporate Sustainability Assessment).L'azienda guidata da Stefano Donnarumma èin questo nuovo indice internazionale, avendo registrato performance eccellenti nella, che riguardano la gestione della diversità all’interno del Consiglio di Amministrazione. Terna ha, inoltre, ottenuto risultati ottimi anche nei parametri, che misura la presenza femminile in azienda, e, relativo alla parità retributiva fra i generi.L’inclusione nel Gender Equality & Inclusion Index di Standard & Poor’s fa il doppio con la recente conferma, per il quarto anno consecutivo, nel Gender Equality Index di Bloomberg, e rappresenta un’ulteriore conferma della leadership di Terna nel campo ESG, riconosciuta anche da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e testimoniata, a livello mondiale, dalla presenza della società nei principali indici ESG e nelle più importanti classifiche internazionali, tra i quali: Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Bloomberg Gender Equality Index, Euronext Vigeo Eiris, ECPI, MIB 40 ESG, MSCI, GLIO/GRESB ESG Index e Stoxx Global ESG Leaders.