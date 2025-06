Terna, Stefano Cappiello nuovo consigliere. CdA su semestre anticipato al 29 luglio

Terna

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha nominato per cooptazione, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine e con l’approvazione del Collegio Sindacale.La nomina, si legge in una nota, è avvenuta a seguito delle dimissioni, per sopravvenuti impegni professionali, di Francesco Renato Mele, eletto dall’Assemblea degli Azionisti del 9 maggio 2023 e tratto dalla lista espressione del socio CDP Reti, oggetto di comunicazione al mercato in data 27 maggio.Con la nomina di Stefano Cappiello, spiega la nota, il Consiglio di Amministrazione di Terna ha accolto la proposta formulata dall’azionista CDP Reti che, con lettera del 29 maggio 2025, ha sottoposto la candidatura all’autonoma valutazione della Società.Il nuovo Consigliere, che ha accettato la nomina e, è risultato in possesso dei requisiti di indipendenza. Il Consiglio di Amministrazione di Terna, anche in virtù di un principio sostanzialistico, ha altresì valutato il nuovo Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, come recepito dalla Società nel documento “Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d’indipendenza”, ritenendo, in base ad una considerazione complessiva degli aspetti soggettivi e oggettivi di specifica rilevanza, che il rapporto di lavoro intrattenuto dallo stesso Consigliere con il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ne pregiudichi l’autonomia e l’indipendenza di giudizio.Il profilo "è in linea con le Politiche di diversità adottate da Terna".Per quanto a conoscenza della Società, il neo-eletto Consigliere Stefano Cappiello non detiene azioni di Terna.Terna rende altresì noto che, come originariamente comunicato al mercato con la pubblicazione del Calendario Eventi Societari 2025 avvenuta in data 22 gennaio 2025.