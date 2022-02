Be, CdA autorizza due diligence di Engineering

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Il CdA di, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha approvato la richiesta avanzata da Engineering per svolgere un'. L'accesso alle informazioni e ai dati aziendali sarà concesso ad Engineering previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza e di un clean team agreement che circoscriverà l'accesso alle informazioni sensibili da un punto di vista commerciale solo a determinati soggetti previamente identificati, fermo restando che fino alla data di approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021Be ha anche comunicato di aver ricevuto conferma che ladi ammontare non superiore a quello deliberato e distribuito nel 2021 (pari a un totale di 3.832.195 euro, 0,03 euro per azione)e della successiva offerta pubblica di acquisto annunciato al mercato (3,45 euro per azione).