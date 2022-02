Milleproroghe, prosegue esame emendamenti: oltre 600 quelli segnalati

(Teleborsa) - Prosegue oggi da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio l'esame congiunto del, atteso in Aula questa settimana. Dopo il il via libera del Consiglio dei ministri arrivato lo scorso 23 dicembre, il decreto conta, ad oggi, oltre 600 emendamenti. In seguito allo slittamento richiesto dalla Commissione Affari costituzionali di Montecitorio, l'esame in Aula del dl, previsto per domani, inizierà venerdì 18 febbraio.Levanno dal prolungamento degli ammortizzatori sociali legati all'emergenza Covid alla proroga dello stop al versamento di Tosap e Cosap da parte di chi occupa spazi e aree pubbliche, dalla proroga dei fondi immobiliari quotati al bonus psicologo. Di seguito gli ultimi emendamenti approvati.Con un emendamento a firma di Marialuisa Faro, deputata M5S della commissione Bilancio, sono stati spostati dal 15 febbraio al 10 marzo i termini per la presentazione dei progetti riguardanti la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.Ha ricevuto il via libera l'emendamento della Lega al dl Milleproroghe per prolungare la proroga straordinaria ai gestori dei fondi immobiliari nel settore dell'edilizia privata sociale che hanno la finalità di incrementare l'offerta di alloggi sociali per la locazione a canone calmierato da improvvisi abbandoni da parte degli investitori. "Un intervento che – afferma in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile del dipartimento Infrastrutture del partito e primo firmatario dell'emendamento – evita nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, visto che si tratta di una misura ordinamentale per tutelare l'interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza"Ha ottenuto parere positivo l'emendamento della deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, vice presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, che prevede la destinazione di 32,5 milioni di euro del Fondo Sanitario nazionale all'erogazione di prestazioni pediatriche oncologiche. "Queste risorse – spiega Calabria – saranno indirizzate, in particolare, agli istituti italiani, anche privati accreditati, che sono poli di eccellenza e punto di riferimento dell'oncologia pediatrica in Europa e che si occupano di trapianti di tipo allogenico, di adroterapia e dei trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio".Con un emendamento a firma di Giuseppe Buompane, deputato M5S della commissione Bilancio, è spostato al 30 aprile il termine entro cui i Comuni devono approvare il piano economico-finanziario del servizio rifiuti insieme alla tariffe e ai regolamenti riguardanti la Tari.Dopo la bocciatura nella legge di bilancio a dicembre, in seguito anche al successo della petizione lanciata su Change.org, esplosa grazie al sostegno del deputato del Pd Filippo Sensi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha aperto alla possibilità di inserimento del bonus psicologo nel decreto Milleproroghe. "Ci stiamo lavorando in queste ore e penso che già nel Milleproroghe in discussione alla Camera daremo una riposta. Il bonus probabilmente ci sarà, è una prima risposta, ma dobbiamo rafforzare tutto il nostro sistema sanitaria con un'azione strutturale e sinergica", ha detto Speranza. Il bonus dovrebbe essere finanziato inizialmente con un budget intorno ai 20 milioni di euro ma dalle forze politiche arriva la richiesta di uno stanziamento superiore.