Invitalia, utile 2024 di 22,4 milioni di euro. Oltre 62.000 imprese sostenute

(Teleborsa) -, società pubblica controllata dal MEF che spesso interviene per sostenere aziende italiane in difficoltà, chiude il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in. Il bilancio consolidato del Gruppo chiude con un utile di pertinenza del Gruppo pari a 22,1 milioni di euro.Nel corso del 2024 ha proseguito con le azioni a sostegno del sistema produttivo, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno,e altri beneficiari. Nell'anno Invitalia ha contribuito inoltre ad attivare oltre 16,7 miliardi di euro di investimenti tra pubblici e privati.Nel proprio ruolo di partner delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono i programmi operativi comunitari e nazionali, Invitalia ha supportato l'attuazione dei principali programmi comunitari, rafforzando la capacità amministrativa della PA. Sonoper un valore complessivo di 96,9 miliardi di euro.Come Centrale di Committenza e Stazione Appaltante la società ha accelerato l'attuazione di interventi strategici per la coesione territoriale e la crescita economica e ne ha migliorato l'efficacia. Sononell'esercizio in esame e 230 quelle complessivamente aggiudicate, per un valore di circa 3,9 miliardi di euro.La società ha coadiuvato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella gestione dei tavoli di crisi e per l'acquisizione di partecipazioni di aziende, utilizzando gli strumenti partecipativi (equity e debito). Sonoper un valore di 81,3 milioni di euro.Ildi Invitalia, che resterà in carica per tre esercizi finanziari e comunque fino all'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2027, risulta composto da: Sergio Schisani (Presidente), Bernardo Mattarella (Amministratore Delegato),Claudia Colaiacomo, Stefania Pastore, Gianluca Vesentini.