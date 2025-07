dl Infrastrutture, via libera emendamenti per piccoli comuni e riordino autovelox

(Teleborsa) -delle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, relatIvi ai pIccoli comuni ed agli autovelox. Lo rede noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Ilha ad oggetto ildi euro del. Il fondo, rifinanziato anche per il 2026, stanzia risorse dedicate aglidi messa in sicurezza di. L'ulteriore stanziamento - spiega i MIT - amplierà significativamente il numero dei progetti finanziabili, permettendo di far fronte alle condizioni critiche di molte strade comunali che necessitano di interventi immediati e improcrastinabili di manutenzione e messa in sicurezza.Il, approvato in Commissione, riguarda la. Nel dettaglio, è stata inserita una previsione finalizzata arelative all'uso dei dispositivi impiegati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. L'obiettivo è creare un– su scala nazionale, regionale e locale – circa i dispositivi in uso, specificando numero e tipologia degli strumenti, il loro legittimo utilizzo e la necessaria verifica dei requisiti tecnici per la relativa approvazione o omologazione. Questo intervento - afferma i MIT - risulta necessario, urgente e indifferibile per il riordino delle regole di settore e per definiree sulle procedure di approvazione ed, al fine di prevenire situazioni di incertezza sulla perdurante regolarità nel tempo del regime approvativo (o di omologazione) dei singoli dispositivi.