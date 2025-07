Deeva, round da 600 mila euro per accelerare sui servizi di bellezza a domicilio

(Teleborsa) - La startup beauty, lanciata da Irene Giani, Yan Cataldo e dallo Startup Studio Mamazen nel 2023, ha(tutto equity), puntando alla chiusura di 800.000 euro entro fine mese. Deeva, oltre a fornire momenti di benessere nel comfort di casa, da giugno ha ampliato l'offerta, portando il proprio salone anche negli uffici aziendali per un nuovo concetto di welfare."Siamo orgogliosi del capitale raccolto, cheinnovativo e nella nostra visione - afferma Irene Giani, co-founder di Deeva - Questo finanziamento ci permetterà di accelerare la nostra crescita e di rafforzare ulteriormente la nostra missione di rendere la bellezza accessibile e di alta qualità, ovunque si desideri, anche in ufficio".La startup èe ha già servito oltre 10.000 clienti, con più di 3.000 utenti attivi. Lo scorso mese Deeva ha registrato quasi 900 appuntamenti mensili, raddoppiando il numero rispetto a gennaio, e ha messo a segno una crescita del fatturato mese su mese del +25% (giugno vs. maggio). Il team di professionisti partner è inoltre cresciuto sino a 30 collaboratori, tra parrucchieri ed estetisti.Per il futuro Deeva prevede di portare i propri servizi anche nelle città di, con l'obiettivo di raggiungerecome prossima grande città.