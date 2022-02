Generali, CdA definisce short list per il rinnovo

Generali

(Teleborsa) - Il CdA diha definito la short list dei componenti che saranno proposti per la definizione della cosiddetta lista del board da presentare all'assemblea del 29 aprile che sarà chiamata a rinnovare l'intero consiglio.La short list comprenderebbeche hanno manifestato la propria disponibilità a far parte del prossimo consiglio di amministrazione del Leone.Nulla di fatto invece per ladi nuovi rappresentanti in CdA per sostituire i tre consiglieri - Francesco Gaetano Caltagirone, Romolo Bardin e Sabrina Pucci - che recentemente si sono dimessi. La decisione potrebbe arrivare con il prossimo consiglio di amministrazione che non è escluso che si tenga già la prossima settimana.Nel della riunione il presidente Gabriele Galateri ha comunicato che svolgerà le proprie funzioni fino al termine del mandato e non si candiderà per un ulteriore rinnovo , dopo 11 anni alla presidenza e 7 da vice presidente. "Uscirò dal consiglio in piena serenità e unità d'intenti" - ha detto Galateri - che ha espresso "rammarico per le tensioni nel corpo sociale degli ultimi tempi che Generali certo non si merita" e si è augurato che "possa essere eletto un consiglio composto da persone di professionalità e coscienza etica tali da favorire il recupero di un clima di serenità e di collaborazione nell'interesse sociale".