illimity, assemblea approva modello governance monistico e modifiche a statuto

illimity

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato a maggioranza (99,3%) il nuovo testo dello statuto sociale, per l'adozione da parte della banca del. Le modifiche allo statuto prevedono, inoltre, l'esplicitae anche la possibilità di tenere in futuro(cosiddetti virtual-only meeting).Il modello monistico, approvato in data odierna, troverà quindi concreta applicazione con il, attualmente in calendario per il 28 aprile 2022. Fino a tale data, infatti, resteranno in carica l'attuale consiglio di amministrazione e il collegio sindacale in scadenza (il cui mandato, infatti, termina con l'approvazione del bilancio 2021).