Positiva Rai Way per speculazioni su società unica delle torri televisive

Rai Way

MFE

(Teleborsa) -per, che si attesta a 5,01, con un aumento del 2,77%. La società, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai, è toccata da indiscrezioni che vorrebbero il governo allo studio di un DPCM che punta a, permettendo così a. Attualmente la televisione di Stato non può scendere sotto il 51% per una norma voluta dall'allora premier Matteo Renzi, la quale bloccò i tentativi di EI Towers (gruppo Berlusconi) di unire le sue antenne con quelle della Rai.Oggi lo scenario è però diverso.ha ora ilcome azionista di maggioranza con il 60% e(adesso) è sceso al 40%. "Nel nuovo scenario politico e industriale, una fusione tra Rai Way ed EI Towers è un'ipotesi che torna di attualità - scrive Repubblica - In una casa comune, la Rai resterebbe comunque azionista di riferimento; e troverebbe in F2i un compagno di strada dal profilo istituzionale".Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 5,118 e successiva a quota 5,383. Supporto a 4,853.