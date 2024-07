Sanremo 2024, AGCM sanziona RAI

(Teleborsa) -ha approvato una sanzione di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale, alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la "74ª edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo".La violazione accertata riguarda la pubblicità occulta di un noto marchio di scarpe nel corso dell'esibizione di John Travolta insieme ad Amadeus, conduttore del Festival.L'Autorità - spiega una nota - ha ritenuto "in quanto l'esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della Rai in termini di audience e durante l'esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori".Nel determinare la sanzione l'Autorità ha tenuto conto dellanel corso della passata edizione del Festival di Sanremo." afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori sottolineando che "è bene che sia stato ribadito il principio che non si può fare pubblicità occulta".